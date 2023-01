Dalmat: «Inter, per lo Scudetto è finita! Ora concentrati su due obiettivi»

Dalmat rassegnato sulla corsa Scudetto, Napoli imprendibile. L’ex giocatore dell’Inter inquadra adesso la stagione dei nerazzurri attorno a due importanti obiettivi

SCUDETTO FINITO − Nel suo video Instagram, Dalmat è stato categorico sulla corsa per il titolo: «Inter-Verona? Bisogna vincere e basta. Per lo Scudetto, dobbiamo essere onesti, è finita. Avevo un po’ di speranza dopo la vittoria col Napoli, ma adesso non più. Il 5-1 di ieri è stato incredibile, Napoli su una stella. Va bene il Milan o la Juventus, ma è impossibile. Se noi vincessimo andremmo a 10 punti ma è quasi impossibile. Dobbiamo concentrarci per il secondo posto e arrivare in Champions League nonché fare qualcosa in Champions League quest’anno. Andare il più lontano possibile. Il problema dell’Inter di quest’anno è la mancanza di regolarità. Io ricordo che nel 2002, scudetto perso che ho ancora in testa, vincevamo sempre sia con le piccole che contro le grandi. Campionato perso anche per altre questioni. Ma l’Inter di oggi scarseggia di continuità, è capace di fare il colpo contro il Napoli e perdere contro squadre come Empoli o comunque abbordabili».