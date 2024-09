Dalmat: «Inter, sconfitta contro il Milan meritata per un motivo!»

Stephane Dalmat, ex calciatore dell’Inter dal 2001 al 2003, si è così espresso sull’andamento del derby tra i nerazzurri e il Milan e sulle sue sensazioni per il futuro.

IL RAGIONAMENTO – Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter negli anni duemila, ha esplicitato a Sportitalia.it il suo punto di vista riguardo la sconfitta dei nerazzurri contro il Milan: «Penso che per l’Inter sia stata una sconfitta meritata soprattutto per un motivo: il Milan ha avuto molta più voglia dei nerazzurri di portare a casa i 3 punti. Non è che l’Inter non volesse averne o lo facesse apposta chiaramente, ma di fatto non ci è riuscita. Credo che questo derby possa rappresentare un bene, nella sconfitta subita dall’Inter. Perché ora i nerazzurri dovranno rialzarsi e hanno solo avuto una caduta che ci può stare.

Dalmat sulla necessità per l’Inter di riscattarsi dopo la sconfitta con il Milan!

LO SCENARIO – Dalmat ha proseguito sottolineando quale debba essere l’immediato obiettivo dell’Inter dopo l’1-2 subito dal Milan: «Contro l’Udinese spero che cominci per davvero la stagione per l’Inter, nel senso che ci sia una nuova ondata di stimoli e una ripartenza. L’Inter è la squadra più forte del campionato, ma ora deve dimostrarlo sul campo. Lo Scudetto è arrivato l’anno scorso, ma fa parte del passato. La stagione scorsa è finita e da dimenticare. È per questo che il calcio è straordinario: ciò che è stato non conta più nulla quando scendi in campo per una nuova stagione».

CAPITOLO CAPITANO – A proposito di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter ancora a secco in questa stagione, Dalmat ha così chiosato: «Per me è normale questa situazione iniziale, con la stagione che ha fatto più la Copa America. Deve essere stanco fisicamente e mentalmente, ma gli basta poco per ritornare ad essere il campione che ha dimostrato di essere. Non mi preoccupa, è umano».