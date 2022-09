Dalmat: «Inter, tanta pressione. Vittoria fondamentale per Inzaghi»

Stephane Dalmat ha presentato la gara di questa sera (ore 18) a San Siro contro il Torino. L’ex centrocampista nerazzurro ha soprattutto sottolineato quanto una vittoria possa essere fondamentale per il tecnico Simone Inzaghi.

FONDAMENTALE – Stephane Dalmat ha parlato così – attraverso il suo profilo Instagram – di Inter-Torino di questa sera: «Penso che bisogna dimenticare le ultime due sconfitte contro Milan e Bayern Monaco. Lo so che è difficile da accettare, ma adesso spero che inizi veramente il campionato. Il ritorno di Lukaku farà bene alla squadra. Con il Torino sarà una partita molto difficile, i giocatori sono molto sotto pressione dopo gli ultimi risultati. Bisogna aiutare la squadra e non fischiare, lasciare i giocatori tranquilli. Una sconfitta può avere molte conseguenze sull’allenatore, perché il calcio così. Quando perdi è il tecnico a pagare. Per Inzaghi sarà una partita decisiva. Con una vittoria si potrà guardare avanti nel modo migliore».