Dalmat: «Inter, è la normalità vincere col Lecce! San Siro esigente»

Dalmat ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 2-0. Successo che non esalta più di tanto l’ex giocatore nerazzurro. Le sue parole su Instagram

NORMALITÀ − Stephane Dalmat analizza il successo di ieri dei nerazzurri: «Siamo contenti per l’Inter, partita bella. Niente di particolare. Quando sei un giocatore dell’Inter è normalità invece contro squadre come il Lecce. In trasferta si fa più fatica perché le squadre vogliono fare bene con i propri tifosi. Ieri una formalità. Spero che vadano avanti così in modo da avere continuità contro lo Spezia e prepararsi bene col Porto, che è la partita più importante. Non mi esaltato per vittorie del genere, mi piace tantissimo quando si vince contro Napoli, Barcellona o Bayern Monaco. Partite come quelle di ieri non si devono sbagliare, sono solo da vincere. Il pubblico di San Siro è esigente, conosce bene il calcio».

