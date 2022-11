Dalmat: «L’Inter ha meritato di perdere, Juventus superiore! Scudetto…»

Stephan Dalmat, tramire un post sul suo profilo Instagram, ha parlato del match di ieri sera tra Juventus e Inter. L’ex calciatore nerazzurro ha inoltre espresso un suo pensiero sulla stagione degli uomini di Inzaghi e su ciò che potrebbe avvenire da qui in avanti.

LA JUVENTUS HA MERITATO − l’ex calciatore dell’Inter Stephan Dalmat, ha espresso una sua opinione sul big match di ieri sera tra la Juventus e i nerazzurri: «Brutta serata ieri. Abbiamo perso meritatamente. La Juventus è stata più forte, dobbiamo essere sinceri. I bianconeri sono stati superiori sotto tutti i punti di vista, sia a livello di combattività che di solidità. Quando vedi una squadra che ha tutti quei titolari fuori e vince lo stesso si deve solo parlare di superiorità. L’Inter non mi è piaciuta. Sappiamo che è una squadra che ha qualità. Quando giocano tutti insieme possono fare bene. Ieri io ero sul mio divano e non ho visto quasi niente. Avevano l’opportunità di fare due o tre gol nel primo tempo ma non li hanno fatti. Quando giochi con squadre come la Juventus e se non segni ti massacrano. Potevano fare infatti tre o quattro gol.»

PROBLEMA CONTRO LE BIG − L’ex centrocampista nerazzurro ha poi parlato del problema scontri diretti, dove l’Inter non ha ancora ottenuto nessuna vittoria: «Dobbiamo dirci la verità, quest’anno l’Inter ha perso contro tutte le big del campionato che ha incontrato. L’unica vittoria è arrivata contro la Fiorentina, ma anche lì è stato molto difficile. È facile dire che hai vinto 4-0 conto il Viktoria Plzen, e con la Salernitana. Lasciamo perdere il Barcellona, quella è una gara differente, è una partita di Champions League. Ora mancano due partite. Contro il Bologna in casa e contro l’Atalanta. Due partite complicate dal punto di vista psicologico. L’Inter le deve vincere per forza. Rimane il fatto che abbiamo perso contro la Juventus. Si può perdere una partita, anche contro la Juventus, ma non mi è piaciuto come la sconfitta è arrivata».

Dalmat su Lukaku e sull’obiettivo scudetto

LUKAKU FONDAMENTALE − Dalmat ha poi parlato anche di Romelu Lukaku: «Possiamo dire quello che vogliamo su Lukaku. Quando lui sarà in forma, può essere l’unico in grado di rendere gli altri più forti. Lo ha dimostrato due anni fa e può farlo ancora quest’anno. Speriamo di riaverlo senza problemi per la seconda parte della stagione».

SCUDETTO COMPLICATO − L’ex centrocampista francese ha poi parlato anche del prossimo futuro dell’Inter, e del sogno scudetto: «Ora nelle due partite che mancano bisogna fare almeno 4 punti. Per lo scudetto è molto complicato perché il Napoli va forte quest’anno. Comunque siamo solo a 5 punti dalla seconda, e poi non si sa mai il calcio è starno e magari il Napoli cala. Io voglio dire che anche se l’Inter perde, dobbiamo essere tutti con la squadra. Il bilancio lo si farà poi a fine stagione. Siamo delusi, ma mercoledì dobbiamo dimenticare tutto e aiutare i calciatori sostenendoli».