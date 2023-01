Dalmat: «All’Inter manca regolarità! Da qui a fine stagione due gli obiettivi»

L’Inter ha vinto contro la Cremonese dopo il KO con l’Empoli. Ne parla Dalmat. L’ex nerazzurro discute sulla discontinuità della squadra e punta due obiettivi. Le sue parole su Instagram

DUE OBIETTIVI − Nel day-after di Cremona, Stephane Dalmat ritorna sul successo dello Zini: «Una vittoria con qualche difficoltà, ma tre punti positivi. Tutte le partite sono difficili, l’Inter deve prendere più punti possibili. Hanno fatto bene con Lautaro Martinez in grande spolvero. Mancano due-tre giorni per la fine del mercato. Con il ritorno al 100% di Lukaku, possiamo ottimi miglioramenti. Facile parlare quando si vince, tutti sono contenti. Il calcio è strano, manca regolarità alla squadra. Spero che abbiano capito gli errori, serve andare avanti. In Champions League e con le grandi squadre possono fare qualcosa, ho fiducia. Ma questo mercato deve finire per capire su quali giocatori possiamo contare da qui a fine stagione. L’Inter deve arrivare seconda e fare una bella figura in Champions League. Non è il più forte che vince, ricordo il 2004 con finale Porto-Monaco».