Dalmat: «Inter, ecco chi ti consiglio! 5 maggio, dovevamo chiudere prima»

Stephane Dalmat resta ancora legato ai colori nerazzurri dopo la sua esperienza nei primi anni 2000. Intervistato da Calciomercatotv.it, l’ex centrocampista ha consigliato un acquisto all’Inter ed è poi tornato sul campionato perso nel 2002.

MERCATO NERAZZURRO – Tra arrivi e consigli, Stephane Dalmat ha parlato del mercato dell’Inter. Suggerendo anche un giocatore alla società nerazzurra: «In Italia lo conoscete, Fofana del Lens: per me è un grande calciatore e conosce già il campionato. Oggi è un altro tipo di giocatore, più maturo e forte. Quello di Lukaku è un ritorno straordinario. Ha avuto una stagione non positiva, ora sta a lui mostrare la voglia di farsi perdonare, tornando quello di due anni fa».

CINQUE MAGGIO – Dalmat era uno dei giocatori nella rosa dell’Inter di quel dannato 2002. Proprio del cinque maggio ha voluto parlare l’ex centrocampista: «È una data che rimarrà a vita per tutti i calciatori e i tifosi nerazzurri, che magari farebbero a cambio con qualche altro trofeo vinto anni dopo. Avevamo una squadra straordinaria con un assoluto fuoriclasse. Dovevamo chiudere quel campionato prima dell’ultimo turno: alla fine siamo noi che l’abbiamo perso».

Fonte – Calciomercatotv.it