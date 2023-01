Dalmat: «Inter, partita complicata! Ma importa soltanto una cosa»

Dopo la non facile vittoria di ieri per l’Inter ai tempi supplementari contro il Parma (2-1), l’ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat ha parlato della prestazione. Ricordando un importante dettaglio.

QUALIFICATI – Stephane Dalmat, lo sappiamo, è sempre attento alle vicende di casa Inter. Anche dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma l’ex centrocampista ha analizzato quanto accaduto – attraverso il suo account Instagram ufficiale – con queste parole: “Non ho visto la partita di ieri, ma ho sentito che è stata complicata. In ogni caso, la cosa principale in questa competizione è qualificarsi. Forza Inter!“.