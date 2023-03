Dalmat: «Inter, Benfica forte ma accessibile. Sogno rivincita col Milan»

Stephan Dalmat, ha fatto un analisi del sorteggio dell’Inter per i quarti di finale di Champions League che vedrà i nerazzurri scontrarsi contro il Benfica. L’ex nerazzurro ha poi espresso come desiderio di vedere il derby con il Milan in semifinale.

POTEVA ANDARE PEGGIO − Stephan Dalmat, sul suo profilo Instagram, ha espresso le sue impressioni sul sorteggio dei quarti di finale di Champions League per l’Inter. Le sue parole: «Buon sorteggio. È quasi lo stesso del Porto. Il Benfica è una squadra più tecnica con giocatori che hanno più qualità. Il Porto invece era meglio dal punto di vista fisico. L’andata in casa loro sarà difficile e sarà importante non prendere gol o almeno fare un risultato positivo. Poi sono sicuro che a San Siro con l’ambiente e con i tifosi c’è la puoi fare. Penso e spero che l’Inter possa andare in semifinale. In semifinale poi potremmo incontrare il Milan e potrebbe esserci un rematch del 2003. Ci penso sempre a quella delusione. Lì è mancato poco per andare in finale e penso che contro la Juventus avremmo potuto vincere la Champions League. Il 5 maggio e la semifinale contro il Milan sono per me un brutto ricordo. Quest’anno quindi c’è la possibilità di ottenere una rivincita,, se dovessimo passare sia noi che loro, e raggiungere poi la finale. Avevo detto che la Champions è una competizione differente dove tutto è possibile quando una squadra arriva ai quarti. Era possibile incontrare il Bayern Monaco o il Manchester City, ma noi abbiamo incontrato la squadra più accessibile. Non dico la più facile perché se loro sono qui vuol dire che sono fortissimi. Se avessimo incontrato il City sarebbe stato più complicato, ma non impossibile. È un buon sorteggio e sono soddisfatto».

Fonte: Pagina Instagram di Stephan Dalmat.