Dalmat: «Inter, ai tifosi dico fiducia! Ora concentrati. Con Lukaku sarà diverso»

Dalmat dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan, ha analizzato la partita e parla direttamente ai tifosi, invitandoli ad essere fiduciosi per il resto della stagione. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato attraverso il suo profilo ufficiale.

ORA FIDUCIA – Stephane Dalmat dopo la sconfitta contro il Milan invita i tifosi ad essere più fiduciosi: «Ci sta essere tristi dopo aver perso questo derby. Bisogna vere fiducia in questa squadra e in questo allenatore che è bravo, dobbiamo aiutare tutti. Tutti dicono che Zhang deve vendere, dico no! Il campionato è iniziato e dobbiamo continuare così, si vedrà il prossimo anno. Ora testa al campionato e alla Champions League che è un’altra competizione difficile. Aspettiamo la reazione della squadra contro il Bayern Monaco settimana prossima. Con Lukaku sarà molto diverso».