Dalmat: «Handanovic e Onana? No alternanza, ecco chi scelgo»

In casa Inter continua a tenere banco il tema legato all’alternanza tra Samir Handanovic e André Onana. Stephane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, ha espresso la sua opinione e la scelta su chi – secondo lui – dovrebbe essere il titolare.

GERARCHIE CHIARE – Queste le parole di Dalmat – attraverso Instagram – sul dualismo tra i portieri dell’Inter: «Con tutto il rispetto che ho per Handanovic, che ha fatto una carriera straordinaria e che ha dimostrato anche sabato di essere ancora al top, è difficile dire se debba essere ancora il titolare. Io sono innamorato di Onana come portiere. L’Inter l’ha preso per farlo giocare. Handanovic lo scorso anno non ha fatto benissimo e anche all’inizio di quest’anno non mi è sembrato un portiere sicuro. Arriva un momento in cui bisogna lasciare spazio a giocatori più giovani e pronti. Per fare una bella stagione bisogna avere un titolare fisso. Se l’allenatore pensa di alternare i due portieri non va bene, le cose andranno male. Per me il titolare dovrebbe essere Onana che dietro avrebbe un portiere che ha fatto tante grandi cose, ma una carriera non può durare 100 anni».