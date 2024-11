Dalmat: «In due per la corsa scudetto, l’Inter può vincere. Thuram imprescindibile»

L’ex giocatore dell’Inter, Stephane Dalmat, in una lunga intervista a superscommesse.it, ha parlato del percorso dell’Inter in Serie A. Tanti i temi toccati.

PERCORSO – Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, in vista di questo trittico di impegni in Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a News.superscommesse.it. Tra i tanti temi toccati anche dall’ex nerazzurro, anche un passaggio sul derby d’Italia contro la Juventus e la prestazione contro l’Empoli. Queste le sue parole: «Se non fossi tifoso dell’Inter, direi che è stata una partita spettacolare. Ma essendo un tifoso nerazzurro, dico che sono arrabbiato. L’Inter ha giocato bene, ha fatto quattro gol, ma ha fatto troppi errori in difesa. Penso che quando erano 4-2, dovevano chiudere la partita ed essere più compatti, aggressivi e segnare il quinto gol. Con il 5-2 la partita è finita, ma se fai così tanti errori poi si riapre e la Juve l’ha ripresa.Thuram imprescindibile? Al momento sì, è più importante. Lautaro, diciamo la verità, non ha fatto un grande inizio, non ha giocato bene con la Juve, mentre Thuram finora è l’attaccante più pericoloso della squadra. Ma sono sicuro che Martinez tornerà presto sui suoi livelli».

Inter, corsa scudetto in due

CORSA – Dalmat infine, fa un passaggio anche sulla favorita tra Inter e Napoli in vista dello scudetto. Queste le sue parole: «Il Napoli sta facendo un campionato come quello di due anni fa, ma l’Inter è forte. Credo che il campionato sarà molto duro e si giocherà fino alla fine: sarà lotta fino all’ultima giornata. L’Inter, oltre a battere le squadre piccole, deve vincere anche contro le squadre più grandi: a breve ci sarà Inter-Napoli, e credo che sarà già decisiva».