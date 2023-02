Dalmat: «Contento per Lukaku, valore in più. Porto? Non è il Real Madrid!»

Dalmat contento per la rete di Lukaku e per la sua prestazione in Inter-Udinese. L’ex giocatore francese poi si concentra sul Porto. Ha fiducia sul passaggio del turno

L’UOMO IN PIÙ − Stephane Dalmat contento per Lukaku: «Bella vittoria dell’Inter. Non si sa cosa pensare di questa squadra, non sappiamo se può vincere o perdere. Ma una cosa è sicura: questa squadra è superiore all’avversario. Ieri bella prestazione contro una squadra complicata come l’Udinese. Contentissimo per Lukaku, anche se si tratta di un rigore. L’ho visto meglio, ho sempre avuto fiducia in lui. Deve continuare a giocare e prende fiducia. Quando hai così tanti infortuni è molto complicato trovare subito il ritmo. Sarà ancora lunga, ma ho visto un Lukaku meglio fisicamente. Se lui riuscisse a trovare il suo livello, sarebbe un più per l’Inter. Puoi rendere ancora meglio. Spero che sarà l’uomo per il finale di stagione».

FIDUCIA − Poi Dalmat, sempre su Instagram, si proietta al Porto: «Ora c’è il Porto di Conceicao. Un’altra competizione, un altro obiettivo. Sarà una gara complicata, ma il Porto non è il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Manchester City. Noi siamo l’Inter e dobbiamo fare una grande partita, perché è sempre complicato giocare al ritorno in Portogallo. Serve approfittare dell’ambiente di San Siro per fare 2-3 gol di scarto. Ho fiducia!».