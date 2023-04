Dalmat accende Inter-Juventus: «Quest’anno derubati due volte!»

Dalmat accende il confronto fra Inter e Juventus, in programma questa sera a San Siro. Semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex nerazzurro fa riferimento agli episodi in campionato e alla squalifica poi rimossa a Lukaku

ELIMINIAMOLI! − Tramite un video postato su Instagram, l’ex nerazzurro Stephane Dalmat suona la carica in vista di questa sera a San Siro (sarà sold-out): «Inter-Juventus sempre speciale. Tra campionato e andata di Coppa Italia siamo stati derubati fra i due mani non visti e l’espulsione poi rimossa di Romelu Lukaku. Bisogna eliminarli. Siamo forti in coppa, si vede in Champions League, in Coppa Italia e abbiamo vinto la Supercoppa. Contento in campionato che l’Atalanta abbia vinto con la Roma per la classifica. Presi tre punti sui giallorossi. Sarà difficile ma le possibilità e l’ottimismo ci sono. Quando si gioca contro la Juventus c’è sempre uno stimolo, non dobbiamo pensare alla Champions. Oggi è un’altra partita, un’altra competizione. Unico pensiero: andare in finale!».