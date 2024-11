Dallinga: «Mi ispiro anche a Thuram! De Vrij mi ha impressionato»

Dallinga, attaccante olandese del Bologna, in una lunga intervista rilasciata ai colleghi Stefano Brunetti e Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, ha detto di ispirarsi a Marcus Thuram. Poi ha parlato anche del connazionale Stefan de Vrij.

ISPIRAZIONE – Arrivato nel corso della scorsa sessione di mercato al Bologna per sostituire Joshua Zirkzee, Thijs Dallinga non ha ancora segnato un gol in questa stagione. Durante una lunga intervista rilasciata al quotidiano romano, svela i nomi degli attaccanti a cui si ispirava da piccolo: «Mi piacevano Van Persie, Van Nistelrooy, Luis Suarez che era nel Groningen che tifavo da bambino e che vedevo allo stadio. Ora c’è Thuram, ma anche Lukaku e io guardo molto Vlahovic, ma non so se siamo comparabili».

Dallinga e il calcio italiano, in difesa uno dell’Inter!

DIFENSORE E FASE DIFENSIVA – Dallinga parla della fase difensiva italiana e del connazionale attualmente all’Inter: «Differenze tra Olanda e Italia? In Italia è più uomo contro uomo, è più una battaglia tra te e il tuo difensore. L’avversario ti segue e tu devi seguirlo, mentre in Olanda o in Francia si lavora più a zona. Un difensore chem i piacerebbe incontrare è Stefan de Vrij, mi ha impressionato quando sono stato in Nazionale».

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Brunetti e Dario Cervellati