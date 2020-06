Dalla Palma: “Scudetto, Serie A apertissima. Inter? Fondamentali loro tre”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Alberto Dalla Palma del “Corriere dello Sport” sulla corsa scudetto nel campionato di Serie A e l’Inter

TALENTO – Queste le parole di Alberto Dalla Palma del “Corriere dello Sport” su Christian Eriksen in Inter-Sampdoria. «Appena arrivato Conte non lo aveva inserito subito, poi con lo stop del campionato si è cercato di sfruttare il valore di questo giocatore, come abbiamo visto a Napoli e anche ieri sera. Può fare la differenza».

SCUDETTO – Dalla Palma sulla squadra nerazzurra e la sfida scudetto. «Come tutte le altre squadre, in questo momento non ha i 90 minuti. Probabilmente ieri ha raccolto meno di quanto seminato, ma in questa ripartenza ci stava. Campionato di Serie A? Manca di vedere la Lazio mercoledì nella difficilissima trasferta di Bergamo, ma è apertissimo a tutti».

LAUTARO – Dalla Palma su Lautaro Martinez. «Sul talento di questo giocatore non si può assolutamente discutere. Lui, Lukaku ed Eriksen saranno fondamentali per il rendimento dell’Inter in questo finale di stagione».