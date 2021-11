Dalic (CT Croazia): «Brozovic e Modric, i migliori al mondo nel ruolo!»

Brozovic ha ricevuto un importante elogio da parte di Dalic. Il CT della Croazia ha parlato del centrocampista dell’Inter nella conferenza stampa prima del match di Qualificazioni Mondiali contro Malta.

CENTROCAMPO DI LIVELLO – Queste le dichiarazioni di Zlatko Dalic in conferenza stampa: «In quale ruolo vedo Bruno Petkovic? Solo in attacco. Nella posizione in cui gioca nella Dinamo Zagabria, noi in nazionale abbiamo i migliori al mondo, Luka Modric e Marcelo Brozovic. Contro Malta e Russia i gol saranno importanti per noi, quindi sarà utilizzato come punta». Altro grande riconoscimento per il centrocampista dell’Inter, protagonista di una stagione superlativa.

Fonte: hns-cff.hr