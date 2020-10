Dalic (ct Croazia): “Brozovic miglior centrocampista dell’Inter. Perisic…”

Photo 192013105

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha detto la sua sul minutaggio che potrebbe essere riservato a Marcelo Brozovic e Ivan Perisic dall’Inter nel corso di questa stagione

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Zlatko Dalic, ct della Croazia, ai microfoni di Sportske sull’impiego in campo di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nell’Inter. «Non sarà un problema perché avranno tante partite, due ogni settimana, ci sarà spazio. Devo però dire che non vedo che l’Inter abbia un centrocampista migliore di Brozovic. Secondo me, è uno dei migliori al mondo in quella posizione. Non vedo che dovrebbe essere preoccupato per il suo posto nella squadra. Certo, l’allenatore ha diritto a fare i suoi calcoli e può cambiare i giocatori… Anche Perisic ha qualità ed è per questo che non ho paura per loro».

Fonte: Drazen Antolic – Sportske.jutarnji.hr