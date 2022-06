Dalic: «Brozovic tutti e 90′? Lui non ha problemi. Forte e importante»

Il CT della Croazia, Dalic, nel post partita di Danimarca-Croazia, ha parlato di Brozovic. Il centrocampista dell’Inter ha giocato tutta la gara, nonostante le aspettative della vigilia

GRANDE GIOCATORE − Dalic alla domanda sulle disponibilità energetiche di Brozovic: «Brozovic può giocare tutti e 90 i minuti, non è un problema per lui. Se ha energia, e dice di averla e abbiamo visto che ce l’ha, allora non dovrebbe essere cambiato. È un giocatore forte e importante, ha corso 12, 13 chilometri. Quando loro tre (Brozović, Modrić, Kovačić) stanno a centrocampo, allora sembra tutto più facile».

Fonte: nacional.hr