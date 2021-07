Dalbert subito impiegato dopo l’arrivo al Cagliari: minuti in partitella

Dalbert Henrique da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari (vedi articolo). Arrivato in prestito dall’Inter, il tecnico Leonardo Semplici lo ha subito impiegato nella partitella in famiglia giocata nel pomeriggio.

PARTITELLA – Pronti, via e subito in campo. Dalbert Henrique ci ha messo davvero poco per essere impiegato dal tecnico Leonardo Semplici. Certo, “soltanto” nella partitella in famiglia del Cagliari giocata oggi nel ritiro di Pejo. Un tempo di mezz’ora, per iniziare a prendere subito confidenza con i nuovi compagni di squadra.