Dalbert ritrova la Ligue 1: arriva il suo debutto con la maglia del Rennes

Dalbert Henrique Inter

Dalbert si è trasferito in prestito dall’Inter al Rennes sul finire della sessione di mercato. Il brasiliano oggi ha fatto il suo debutto in Ligue 1 nell’anticipo della sesta giornata di campionato, sul campo del Dijon.

NUOVA PRIMA VOLTA – Per Dalbert Henrique oggi è arrivato il suo “secondo debutto” in Ligue 1. Quello assoluto l’aveva fatto il 14 agosto 2016, con la maglia del Nizza, in una partita contro il Rennes: proprio la squadra che, un paio di settimane fa, l’ha prelevato in prestito dall’Inter. Questa sera il terzino brasiliano ha esordito con la squadra capolista del campionato francese, partendo titolare contro il Dijon. Non è andata benissimo: contro l’ultima in classifica, che aveva totalizzato un punto nelle prime cinque giornate, è arrivato un pari per 1-1. Al vantaggio ospite di Martin Terrier, al 24′, ha risposto Mama Baldé al 53′. Dalbert, in aggiunta, è stato anche ammonito a cinque minuti dal 90′. Ora il Rennes cercherà di mantenere la vetta della classifica, anche se il PSG sta vincendo in casa del Nimes (0-1, manca mezz’ora alla fine e senza Mauro Icardi infortunato) e dovesse confermare il risultato effettuerebbe l’aggancio. Martedì, contro il Krasnodar, per Dalbert potrebbe arrivare l’esordio nella fase a gironi di Champions League.