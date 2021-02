Dalbert riappare dopo un mese, ma perde col Rennes la sfida da ex

Dalbert Henrique Rennes (Photo by ADAM DAVY/POOL/AFP via Getty Images)

Dalbert non ha lasciato certo un bel ricordo (eufemismo…) fra i tifosi dell’Inter, e nemmeno il suo ritorno in Francia sta andando granché bene. Il terzino brasiliano è tornato in campo oggi, da ex, nell’anticipo di Ligue 1 Rennes-Nizza: hanno vinto gli ospiti 1-2.

ANCORA MALE – Che la carriera di Dalbert Henrique non stia procedendo come sperava chi l’ha portato all’Inter è sotto gli occhi di tutti. Nel 2021, fino a stasera, il difensore brasiliano (ancora di proprietà dei nerazzurri, in prestito al Rennes) aveva collezionato solo diciotto minuti, con l’unica presenza in Ligue 1 datata un mese fa, il 24 gennaio contro il Lille. Stasera il suo allenatore Julien Stéphan l’ha mandato in campo al 65′ nell’anticipo appena concluso contro il Nizza. Un match particolare per Dalbert: proprio coi rossoneri si era rivelato nel 2016-2017, portando l’Inter a spendere venti milioni più bonus per acquistarlo. Venticinque minuti che, però, non hanno sortito effetti: è subentrato sull’1-2 e la partita è finita così. In stagione Dalbert non ha lasciato il segno, come in nerazzurro: sette presenze in Ligue 1 (249′ totali), una in Coupe de France (l’11 febbraio con l’Angers) e quattro in Champions League (con l’ultima da titolare, l’8 dicembre).