Dalbert, prime parole dopo l’Inter: «Felice di essere qui, forza Cagliari»

Dalbert Henrique da oggi è un nuovo giocatore del Cagliari (vedi articolo). Attraverso i canali social del club sardo, l’esterno in prestito dall’Inter ha rilasciato le sue prime – brevi – parole.

NUOVA SQUADRA – Nuova avventura per Dalbert Henrique, dopo l’ultima stagione in prestito al Rennes. Tornato all’Inter, infatti, l’esterno brasiliano è stato girato questa volta in prestito al Cagliari. E proprio attraverso il sito ufficiale della società rossoblu, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con un video. Ecco le sue parole: «Sono felice di essere qui e indossare questa maglia. Ci vediamo presto, forza Casteddu».