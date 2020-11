Dalbert “paga” i rigori causati col Chelsea: il Rennes lo esclude ma crolla

Dalbert Henrique Inter

Dalbert sta ripetendo anche al Rennes quanto fatto con l’Inter: si fa notare più per i danni che per altro. Il difensore brasiliano, in prestito nella formazione francese, dopo l’espulsione in Champions League col Chelsea (vedi articolo) non ha giocato contro il PSG.

INIZIO DISASTROSO – Per Dalbert Henrique dopo i rigori causati arriva l’esclusione. Il difensore di proprietà dell’Inter, sciagurato protagonista mercoledì contro il Chelsea, è stato escluso dal Rennes che stasera ha perso contro il PSG. Il brasiliano è rimasto per tutta la durata della partita in panchina, e le cose non sono cambiate: altro 3-0 per i rossoneri. Ha aperto le marcature un italiano, Moise Kean all’11, poi si è scatenato Angel Di Maria con una doppietta al 21′ e 73′. Da terzino sinistro ha giocato Adrien Truffert, classe 2001. Primo segnale che per Dalbert la nuova esperienza francese si stia trasformando in un flop?