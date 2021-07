Dalbert a Inter-News: «Voglio fare benissimo, spero di rimanere più tempo a Cagliari»

Dalbert oggi è il protagonista, assieme a Strootman, della conferenza stampa di presentazione al Cagliari. Il laterale brasiliano, in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, a domanda di Inter-News.it parla della sua voglia di ottenere la fiducia dei rossoblù.

TENTATIVO DI RISCATTO – L’esperienza in Serie A di Dalbert Henrique fin qui non è stata certo fortunata. Dopo due anni all’Inter il brasiliano è andato in prestito con diritto di riscatto a Fiorentina prima e Rennes poi, che l’hanno rispedito al mittente. Ora è al Cagliari con la stessa formula e, a domanda di Inter-News.it, parla della voglia di far sì che i rossoblù puntino su di lui a titolo definitivo: «Sto bene, sto lavorando bene. Sono contento e felice di indossare questa maglia del Cagliari, voglio ripagare la fiducia in campo. Quest’anno spero di fare benissimo per rimanere più tempo qui».

L’EX COMPAGNO – Dalbert, nel corso della conferenza stampa, svela poi di aver parlato con Radja Nainggolan prima di lasciare l’Inter: «Sono contento, voglio fare bene qui. Voglio aiutare la squadra, sono qui per questo. Mi piace giocare con tre difensori perché sono più libero, più offensivo: così mi sento meglio. Nainggolan mi ha parlato benissimo della squadra, della città e della struttura, di tutto. È lui che mi ha parlato prima dell’interesse del Cagliari, poi ho parlato con la gente qui. C’è sempre qualcosa da migliorare, sono tranquillo e con la testa giusta per migliorare».