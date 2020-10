Dalbert: “Ho fatto una buona preparazione con l’Inter. Ligue 1 attraente”

Dalbert Henrique Inter

Dalbert Henrique è stato presentato quest’oggi dal Rennes. Il terzino brasiliano ha parlato anche della preparazione fisica seguita nell’Inter agli ordini di Antonio Conte. Il laterale basso sembra soddisfatto del suo ritorno in Italia. Di seguito le sue dichiarazioni dal sito ufficiale del club francese (vedi la prima parte)

RITORNO IN FRANCIA – Di seguito le dichiarazioni di Dalbert: «Conosco già lo Stade Rennais per averli affrontati con il Nizza. Ho anche visto le partite prima di venire, inclusa la finale della Coupe de France. La Ligue 1 è un campionato attraente. Ho apprezzato le parole dell’allenatore e del direttore sportivo. Mi sono anche state raccontate molte cose positive sulla città, sul club e sulle infrastrutture. Mi sento bene. Ho lavorato durante la mia vacanza in Brasile. Ho avuto anche una buona preparazione con l’Inter. Mi sento pronto ad aiutare la società e i miei compagni. Sono qui per difendere, ma sono un giocatore che attacca molto».