Dalbert: “Fiorentina, sento fiducia! Handanovic fantastico, sogno SeleÃ§ao”

Dalbert: “Fiorentina, sento fiducia! Handanovic fantastico, sogno Seleçao”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Henrique Dalbert, terzino sinistro della Fiorentina in prestito dall’Inter. La fiducia di Commisso, i rapporti con gli ex compagni (tra cui capitan Handanovic) e i sogni per il futuro

SERENO – Con la maglia dell’Inter non ha mai fatto faville. La Fiorentina ha scommesso su di lui, provando a liberarlo dal fardello dei venti milioni spesi dai nerazzurri per portarlo in Italia. Dalbert sente meno pressione e più fiducia in Toscana. Ha trovato un ambiente diverso, con meno aspettative, in cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante: “Penso sia stata una stagione discreta. Qui sento la fiducia di tutti. A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Rocco Commisso ha già fatto grandi investimenti. Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli? Eccezionali. Ci mettono un’intensità impressionante nel lavoro quotidiano e in partita sono una delizia per gli occhi. È un piacere averli in squadra. Sono un valore aggiunto“.

SPERANZE – Voltandosi indietro, Dalbert non disdegna un’opinione sulla lotta scudetto e sui suoi ex compagni: “L’Inter è una grande squadra, ha giocatori di livello assoluto e un ottimo allenatore ma per lo scudetto non sarà facile. I migliori tra i nerazzurri? Se proprio devo fare due nomi direi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Sono una coppia bene assortita. Non posso però fare a meno di citare Samir Handanovic che oltre a essere un portiere eccezionale è una persona fantastica. Mi ha aiutato nei momenti difficili. Sogni? Spero di continuare a togliermi soddisfazioni con la Fiorentina e, perché no, anche con la Seleçao“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luca Calamai