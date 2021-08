Dalbert, esordio col Cagliari positivo: passa il turno in Coppa Italia

Prima partita ufficiale per Dalbert con la maglia del Cagliari. Il difensore brasiliano, in prestito dall’Inter, ha giocato novanta minuti con buoni spunti nella vittoria per 3-1 sul Pisa in Coppa Italia.

BUONA PROVA – Il Cagliari batte 3-1 il Pisa e accede ai sedicesimi di Coppa Italia, dove affronterà il Cittadella. Alla Unipol Domus (il nuovo nome della Sardegna Arena) i rossoblù, con Dalbert Henrique titolare, segnano dopo due minuti con Joao Pedro, su errore del portiere Nicolas Andrade, ma l’arbitro annulla al VAR per fuorigioco. È invece tutto buono al 28’, quando Razvan Marin vince un rimpallo al limite e salta il portiere mettendo dentro a porta vuota. Otto minuti dopo un ex Inter, Diego Godin, devia di testa su corner e Antonio Caracciolo col gomito realizza l’autogol del raddoppio. Nel terzo dei quattro minuti di recupero il tris di Alessandro Deiola, destro al volo sotto le gambe del portiere su cross di Andrea Carboni. Inutile la rete del Pisa al 67’, del subentrato Gaetano Masucci di testa su calcio d’angolo. Buona la prova di Dalbert, all’esordio col Cagliari dopo il prestito (con diritto di riscatto) dall’Inter, che nel finale ha pure procurato l’ammonizione di Idrissa Touré con una bella progressione sulla sinistra.