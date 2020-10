Dalbert: “Debutto all’Inter complicato. Alla Fiorentina meglio per un motivo”

Dalbert Henrique Inter

Dalbert Henrique ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dopo il suo arrivo al Rennes. L’esterno brasiliano ha parlato della sua esperienza in Italia, divisa tra Inter e Fiorentina.

DIFFICOLTÀ – L’esperienza di Dalbert in Italia non è sicuramente stata delle più facili. Arrivato con le migliori aspettative in nerazzurro nel 2017, l’esterno brasiliano ha deluso per le sue prestazioni. Dopo il suo ritorno in Francia, questa volta al Rennes, ha parlato in conferenza stampa dei motivi per i quali in Serie A non ha dato il meglio di sé. Ecco le sue parole: «Il mio debutto all’Inter è stato complicato. Arrivavo da un campionato dove si gioca molto la palla, mentre in Italia si basa quasi tutto sulla tattica. È stato difficile per me. Ho iniziato ad adattarmi il secondo anno, quando conoscevo meglio il campionato italiano. Alla Fiorentina mi sono trovato meglio, ho fatto bene perché dietro giocavamo a tre e questo mi permetteva di attaccare di più»