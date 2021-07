Dalbert, buona la prima con il Cagliari dopo aver lasciato l’Inter: entra e segna!

Dalbert inizia con il botto la sua avventura con il Cagliari. L’esterno sinistro, salutata l’Inter da pochi giorni, fa il suo debutto in maglia rossoblù trovando subito la rete in amichevole

BUONA LA PRIMA – Non perde tempo Dalbert, che debutta con la maglia del Cagliari e realizza il suo primo gol rossoblù dopo appena 7′ di gioco. L’esterno sinistro brasiliano è uno dei tre cambi di Leonardo Semplici nell’intervallo di Vicenza-Cagliari dopo lo 0-1 del primo tempo (Razvan Marin al 15′, ndr). Ed è proprio lui a firmare lo 0-3 al 62′ in scivolata a porta vuoto su “assist” di Marin. Di Leonardo Pavoletti al 50′ il gol del momentaneo 0-2. Inizia nel migliore dei modi l’avventura isolana dell’ormai ex numero 29 dell’Inter, che è stato annunciato dal Cagliari nei giorni scorsi (vedi comunicato).