Dalai: «Maturità mostruosa dell’Inter! Inzaghi perfetto in una cosa»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia contro la Fiorentina (vedi articolo) e, a Radio 24, Michele Dalai ha parlato del successo nerazzurro e di Simone Inzaghi.

MATURITÀ − Michele Dalai, dirigente sportivo e amministratore delegato di “Zebre Parma rugby”, ha parlato così dell’Inter dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina a Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”: «Mi ha colpito molto la maturità mostruosa dell’Inter. È andata sotto molto presto, poi ha ribaltato ed è stata in partita. Il disegno era che non si facesse male nessuno e che non spendesse troppe energie. Con una Fiorentina che ha giocato con un’intensità enorme. La gestione dell’Inter è diventata poi affannosa perché non ha monetizzato tutte le occasioni create. Se Gosens non si divora il terzo gol la partita la chiudi. Di tutte le coppe vinte da Inzaghi questa mi colpisce di più per la maturità. Simone Inzaghi è stato perfetto in una cosa in particolare: a creare questo gruppo in cui tutti sono al posto giusto. Poi l’Inter può fare molto di più e probabilmente sta risparmiando anche un po’ le energie. Vicenda Skriniar? La società, Inzaghi e la squadra conoscono la verità. Non è emarginato dal gruppo, che è saggio, da quello che si è visto ieri. Non penso sia una buona idea farlo giocare ma solo perché manca da tanto e non può avere lo stato di forma da partita. Lui non vuole diventare un caso e non deve diventarlo. Se poi dovesse giocare, significa che Inzaghi è sicuro al 100% che stia bene.».