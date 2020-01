Dalai: “Kulusevski alla Juventus? Marcatura stretta su Marotta e l’Inter”

Condividi questo articolo

Lo scrittore di nota fede nerazzurra Michele Dalai ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” del mercato dell’Inter e del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan

IL MERCATO DELL’INTER – Dalai parla di mercato Inter e dello “scippo” Kulusevski da parte della Juventus: «Io sono già contento così, però Vidal è pronto oggi, è l’acquisto migliore che potremmo fare per gennaio. Kulusevski soffiato dalla Juventus? Ho vissuto gli anni dei ratti di Galliani all’Inter. Qui c’è sicuramente un mandato di marcare stretto Marotta, è calcio anche questo».

IL RITORNO DI IBRAHIMOVIC – Oggi è il giorno del ritorno di Ibrahimovic al Milan: «Sono ancora innamorato di Ibrahimovic, uno dei più grandi uomini di spettacolo di sport. Sono una delle sue vedove nerazzurre, mi spiace per come ci siamo lasciati. Lo detesteremo con amore come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni».