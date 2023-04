Dalai: «Inter regno dell’instabilità emotiva. Lukaku? Riparto da lui!»

L’Inter stasera se la vedrà con il Benfica in Champions League e Michele Dalai ha parlato così dei nerazzurri a Radio 24: la sua considerazione sulla stagione, sul momento e su Lukaku (vedi articolo).

INSTABILITÀ EMOTIVA − Michele Dalai, conduttore telefonico e radiofonico ma anche dirigente sportivo e amministratore delegato di “Zebre Parma rugby”, ha parlato così dell’Inter a Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”: «L’Inter ha un problema di fondo, a impressione mia, ovvero che la società in questo momento non ha a fuoco nulla. Neanche giocatori e allenatore sanno per chi giocano. Se Zhang sarà presidente dell’Inter anche l’anno prossimo. Sono ragazzi giovani, hanno famiglia e non sanno cosa succederà nel futuro. È il regno dell’instabilità emotiva l’Inter. Mascherata da uno come Antonio Conte che l’ha portata in fondo. Adesso ha una persona diversa, con meno certezze ancora e questo forse dovrebbe essere tenuto in conto. Ragazzi senza contratti rinnovati, con prestiti che non saranno riscattati e giocatori a parametro zero con la valigia alla porta. C’è una colossale isteria collettiva degli interisti che è il catastrofismo continuo, poi l’apoteosi e l’estasi. L’Inter ha una grande occasione, ha tutte le chance visto il ritorno in casa. Ma quello che sta facendo con la Champions League in campionato è un rischio. Lukaku? Io lo amo follemente. È un giocatore però con caratteristiche che non si sposano benissimo con Simone Inzaghi, forse anche proprio con la gestione ma ripartirei sempre a occhi chiusi da Lukaku».