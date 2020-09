Dal Pino: “Tifosi negli stadi in amichevole? Assurdo non averli in Serie A”

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha detto la sua riguardo alla riapertura degli stadi in vista della prossima stagione. Alcuni club, impegnati in amichevole, hanno già riaperto parzialmente le porte al loro pubblico

La Serie A scalda i motori in vista della prossima stagione. La pandemia continua ad imporre limitazioni e l’apertura degli stadi agli appassionati è un tema estremamente dibattuto. Ne ha parlato il presidente Paolo Dal Pino, nel corso di una conferenza stampa a margine dell’odierna assemblea tra i club: “Il sistema senza tifosi rischia di collassare, togliere la possibilità di avere fatturato dalla biglietteria per le nostre squadre è un elemento dirompente. Dobbiamo essere prudenti ma, facendo le cose giuste, non si può dire che il pubblico sia zero. In amichevole possono entrare mille persone, in campionato nessuno. Rischio default per club? È una situazione difficile, ma è pieno di presidenti con grinta e passione che investono“.

