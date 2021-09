Dal Pino: «Stadi, chiediamo capienza 100%. Nazionali? Molte soste»

Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della possibilità che venga aumentata la capienza degli stadi italiani. Lo ha fatto intervendo a Gr Parlamento durante la trasmissione radiofonica La politica del pallone

SPERANZA – Paolo Dal Pino fa una richiesta chiara: «Sarà un campionato affascinante, spiace vederlo iniziare soltanto con il 50% del pubblico e non al 100% come avvenuto in Inghilterra che oggi è il mercato di riferimento. Anche in Francia c’è il pubblico al 100%, noi vorremmo tanto che il Governo prendesse in considerazione quella che è sempre stata la nostra unica richiesta: tornare ad avere il 100% degli spalti pieni. Le società non possono più reggere una condizione di svantaggio nei confronti delle squadre estere».

AUMENTO – Dal Pino ha poi parlato della possibilità che la capienza passi dal 50% al 75% in zona bianca: «Ogni passo in avanti va valutato positivamente, ringrazio i parlamentari che si sono mossi in questa direzione. 75 è meglio di 50, ma non si spiega perché non si possa tornare al 100%, con il green pass, con tutti i controlli e le procedure che il nostro mondo ha attivato e messo in piedi».

IMPEGNI – Chiusura sulle numerose partite: «Ci sono molte soste, con un campionato che ha pochissimi spazi di recupero. Sarà un periodo molto intenso per tutti noi. Su questo tema bisogna fare una forte riflessione, ci sono richieste per disputare il Mondiale ogni due anni. C’è un intasamento dell’agenda che preoccupa la Serie A e la preoccupa seriamente».

Fonte: sportmediaset.mediaset.it