Dal Pino: «Stadi aperti normalità, fiducia anche per le ultime in Serie A»

Dal Pino – Presidente della Lega Serie A -, attraverso una breve dichiarazione, commenta la novità più importante del giorno, ovvero la finale di Coppa Italia con una piccola parte di pubblico allo stadio

STADI APERTI – Il Presidente Paolo Dal Pino è entusiasta dopo l’OK concesso agli spettatori in vista di Atalanta-Juventus (vedi articolo) del 19 maggio: «Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia, è un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza». La speranza di Dal Pino è estendere la decisione alla Serie A, ormai giunta a ridosso del weekend della 34ª giornata. Ne mancano solo cinque…