Dal Pino: «Serie A, stadi aperti al 100% oltre 15 giorni sarebbe assurdo!»

Da domani l’apertura degli stadi passa dal 50% al 75%. Il presidente della Lega Serie A Dal Pino, a margine di un evento al Festival dello Sport a Trento, è però convinto che si debba andare subito al 100%.

RIAPERTURA IMMEDIATA – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sul fronte stadi non vuole si perda tempo: «Apertura al 75%? È un passo importante verso la normalità. Ciò non toglie che non capiamo la discriminazione con altri contesti al chiuso al 100%. Mi sembra di aver sentito che il sottosegretario Valentina Vezzali ha parlato di una novità fra quindici giorni, con il 100% (vedi articolo). Dovesse essere così sarebbe una progressione accettabile, che ci porterebbe al pari con gli altri campionati che dall’inizio stanno incassando il ticketing al 100%. Detto questo va bene che sia così: oltre quindici giorni sarebbe veramente assurdo, anche perché parliamo di un sistema che sta soffrendo molto. Bisogna che la percezione di tutto quello che rappresenta questo sia molto chiaro: l’industria calcio rappresenta tanto all’interno del Paese, sia per l’impatto economico-fiscale ma anche per quello sociale».