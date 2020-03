Dal Pino nel frullatore, ha pensato anche alle dimissioni – TS

“Tuttosport” sottolinea il momento di difficoltà di Del Pino. Il presidente della Lega Serie A ha pensato anche alle dimissioni.

FRULLATORE – Il frullatore politico della Serie A non fa sconti. In questo ambiente litigiosissimo le settimane valgono anni. Ne sa qualcosa Paolo Dal Pino che è stato eletto meno di due mesi fa, ma è già arrivato a un passo dalle dimissioni nel caos che ha investito la massima divisione a causa dell’emergenza Coronavirus. È successo due giorni fa di fronte alle polemiche successive alla decisione del presidente della Lega Serie A di ribaltare quanto stabilito con il comunicato ufficiale di giovedì scorso. Di fronte a questo clima Dal Pino ha preso in considerazione l’idea di dimettersi. E ieri sera è arrivato il violento attacco del presidente dell’Inter Steven Zhang. Chissà, a questo punto, se l’idea delle dimissioni non torni, davanti a un attacco così frontale, anche se portato attraverso un social network.

MANAGER NON CALCISTICO – Questo pensiero, secondo le ricostruzioni di chi ha avuto modo di parlarci, è durato lo spazio di pochi minuti. Poi l’intenzione è rientrata. Alla base della retromarcia c’è la convinzione di avere agito per tutelare l’immagine del calcio italiano nel mondo. Dal Pino era partito all’inizio della scorsa settimana per un viaggio in America, fitto di incontri in agenda con colossi del web e pay tv, decisive per aumentare la visibilità della Serie A al di là dell’Atlantico. Nessuno discute le sue competenze su questo fronte. Ma la decisione di sabato lo ha messo immediatamente davanti alle vicende più strettamente calcistiche del suo incarico.