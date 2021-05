Dal Pino: «Inter-Juventus di Supercoppa? Si giocherà in Arabia Saudita»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” in una lunga intervista ha parlato, tre le altre cose, della stagione appena conclusa in Serie A facendo riferimento alla prossima e ai vaccini, toccando anche il tema della Supercoppa e la sfida tra Inter e Juventus.

LA STAGIONE – Dal Pino su “Radio Anch’io Sport” dice la sua in merito alla stagione appena conclusa: «È stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. È un miracolo aver portato a termine questo campionato».

SUPERCOPPA – Dal Pino risponde anche a una domanda legata alla sfida di Supercoppa: «La Lega ha un contratto con l’Arabia Saudita, che aveva la possibilità di rinunciare un anno a farla giocare nel proprio Paese e lo ha fatto. La prossima partita sarà in Arabia Saudita, come previsto dal nostro contratto. Sarà peraltro una partita straordinaria, Inter-Juventus, un grande spot per il nostro calcio all’estero».

VACCINI – Dal Pino tornando sul campionato di Serie A, si proietta già alla prossima stagione facendo riferimento ai vaccini per i giocatori: «Assolutamente sì, è importante farlo anche perché a luglio inizieranno i ritiri e li vorremmo fare in tutta sicurezza, anche con un ritorno alla normalità».