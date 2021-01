Dal Pino: Â«Fondi in Italia, la vedo positivamente. 3 vantaggi per il sistemaÂ»

Dal Pino: «Fondi in Italia, la vedo positivamente. 3 vantaggi per il sistema»

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della costruzione di nuovi stadi per i club e del possibile passaggio dell’Inter a un fondo

STADI – Queste le parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sulla costruzione di nuovi stadi. «In Italia i tempi medi per ottenere l’autorizzazione a redigere un nuovo impianto variano dagli 8 ai 10 anni. Mentre nel resto d’Europa andiamo tra i 2 e i 3 anni, quindi parliamo di un ritardo epocale. Ci sono 3/4 casi di grande successo in Italia, nuovi stadi garantirebbero vantaggi occupazionali, nuovi ricavi, nuovi vantaggi per lo Stato, soprattutto maggiore sicurezza. Avete visto l’esempio di Firenze, un imprenditore aveva entusiasmo e invece dobbiamo frustrare dietro a complessi burocratici per far accadere».

FONDI – Dal Pino sull’ipotesi passaggio dell’Inter in mano a un fondo. «L’ingresso dei fondi darebbe credibilità al nostro sistema, trarrebbe investitori e genererebbe maggiori opportunità per il nostro sistema. Dopodiché pensate anche alle squadre grandi, all’assurdo sono anche le più colpite per la mancata di ticketing, volume di ricavi enormi. A Milano, San Siro chiuso… è terribile». Poi ancora. «I fondi sono operatori industriali che raccolgono finanze e fondi che hanno serie competenze per garantire maggior progettualità, che danno maggiore credibilità complessiva al sistema. Io la vedo molto positivamente».