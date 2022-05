Dal Milan striscioni contro l’Inter alla festa scudetto: aperta indagine

Il Milan si fa riconoscere e, alla festa scudetto di oggi, più volte ha ricordato l’Inter con degli striscioni di dubbio gusto. Per uno in particolare è già intervenuta la Procura Federale, aprendo un’indagine. Lo riporta Sport Mediaset.

INCHIESTA IN CORSO – Il Milan si diverte alle spese dell’Inter, ma la Procura Federale non ci sta. Aperta un’inchiesta, come riporta Sport Mediaset, “per presunta violazione dell’art 4 del Codice di Giustizia Sportiva”, ossia il rispetto dei princìpi di correttezza e lealtà. Questo a seguito di uno striscione (“La Coppa Italia mettila nel culo”) che ricorda uno di Massimo Ambrosini dopo la Champions League del 2007. Ad alzarlo Mike Maignan e Rade Krunic, mentre Ante Rebic ha tirato fuori un cartellone con scritto “Spiaze” e la foto di Simone Inzaghi. Da capire se il Milan o i tesserati potranno avere qualcosa.