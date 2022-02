Dal Canto: «Scamacca e Frattesi da Inter! Punterei anche su Pinamonti»

Alessandro Dal Canto, ex calciatore oggi allenatore, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Scamacca e Frattesi, gioielli del Sassuolo ed obiettivi di mercato dell’Inter

PERCORSO – Dal Canto parla dei percorsi di Scamacca e Frattesi, stabilmente accostati a grandi club, fra cui l’Inter: «Gianluca (Scamacca, ndr) sì per via (anche) delle sue caratteristiche fisiche. Non avevo dubbi, era facile prevederne una luminosa carriera. Sinceramente invece non credevo che Davide (Frattesi, ndr) sarebbe diventato il calciatore che è oggi. Un buon giocatore sì, non quello che ha compiuto questi salti pazzeschi nel breve periodo. È stato bravissimo a credere nelle sue qualità. Da Inter? Assolutamente, giocatori bravi come loro possono intraprendere questo percorso».

PINAMONTI – Dal Canto si esprime anche su Pinamonti. Secondo l’allenatore l’Inter dovrebbe puntare sia su di lui che su Scamacca: «Ai nerazzurri non serve un mio consiglio, ma sia Gianluca che Andrea meritano o meriteranno dimensioni di quel tipo».

Fonte: Tuttosport