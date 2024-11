Daiu: «Asllani non gioca all’Inter. Momento delle scelte!»

L’ex calciatore albanese Përparim Daiu ha consigliato al suo connazionale Kristjan Asllani di lasciare l’Inter in estate. Chiaro il motivo per cui, dal suo punto di vista, il nerazzurro dovrebbe compiere questa scelta.

LA CONVINZIONE – L’ex calciatore Përparim Daiu è intervenuto al portale albanese Report Tv sulla situazione legata al connazionale dell’Inter Kristjan Asllani. Secondo l’ex giocatore dell’Albania, il classe 2002 ha delle doti molto importanti ancora inespresse: «Lui viene esaltato perché è un giocatore che ha valori, creatività. Secondo me gli manca, però, l’aggressività per prendersi quei metri che servono in campo. Non solo per colpa sua, ma anche per il tempo di gioco limitato visto finora».

Daiu e il ‘consiglio’ dato ad Asllani: Inter avvisata?

IL SUGGERIMENTO – Daiu ha poi proseguito parlando di ciò che Asllani dovrebbe fare, a suo avviso, per poter esplodere definitivamente nel suo sport. Dal suo punto di vista, il calciatore dell’Inter dovrebbe convincersi di una determinata soluzione per orientare al meglio il proprio futuro: «Siamo realisti. Sappiamo che Asllani è alle spalle di Hakan Calhanoglu nel ruolo in cui l’Inter basa il gioco. Ho visto che non è la prima scelta, ma nemmeno la seconda perché c’è Piotr Zielinski. Per Asllani, quei dieci minuti all’Inter non valgono più di 90 minuti altrove. Il centrocampo deve essere il motore, avere energia. Ad Asllani mancano le verticalizzazioni e gli ultimi passaggi».