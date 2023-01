Daino: «Skriniar, prestazioni non più le stesse! Demiral all’Inter ci sta»

Daino, pur ammettendo la qualità di Skriniar, non è sicuro che sia più ai suoi massimi. L’ex difensore promuove Demiral per l’Inter: ecco come ne ha parlato nel corso di Sportitalia Mercato.

ULTIMO GIORNO DI FUOCO – Daniele Daino si interroga su come sistemare il caso Milan Skriniar: «Secondo me la palla è totalmente nei piedi del PSG. Non vedrei quanto l’Inter può fare in campionato, ma se il PSG dovesse mettere quindici milioni di euro sfido chiunque a non accettare. Le prestazioni di Skriniar, rispetto a due o tre anni fa o a quanto è arrivato, non sono le stesse. Io sono stato giocatore: quando un giocatore decide di andare in un altro club e firma con che spirito rimane? Secondo me non rimane che vendere Skriniar. Merih Demiral ha avuto qualche infortunio, ma ci sta nell’asset dell’Inter».