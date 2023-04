Daino: «Sconfitta con la Fiorentina non è responsabilità di Inzaghi»

Daniele Daino non riesce a dare su Sportitalia tutte le colpe della sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina a Simone Inzaghi. Responsabilità da dividere.

COLPE – La sconfitta in campionato, la decima, brucia per i nerazzurri e Daniele Daino dice questo: «L’Inter è lontana parente di quella dell’anno scorso di Inzaghi, che ha quasi vinto lo Scudetto e ha perso per una sola partita con il Bologna. Secondo me potenzialmente come rosa e qualità tecniche è la squadra più forte del campionato. Se in due anni non arriva lo Scudetto e non c’è continuità il responsabile è l’allenatore. Su Simone Inzaghi però aspetterei, mancano Coppa Italia e Champions League. Aspettiamo queste partite fondamentali, perché con la Fiorentina quando ti presenti davanti alla porta innumerevoli volte e non la butti dentro non si riescono a dare colpe a Inzaghi. L’Inter ha perso l’animo di giocare nel collettivo, oltre al singolo».