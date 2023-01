Daino: «Rosa dell’Inter al livello del Napoli, ma è la più grande delusione»

Per Daino la più grande delusione del campionato è l’Inter di Inzaghi. A livello di rosa, sostiene, i nerazzurri non hanno niente da invidiare al Napoli

DELUSIONE − Daino duro contro la formazione nerazzurra, a detta sua la più grande delusione: «L’unica squadra a livello del Napoli per completezza di rosa, e forse anche leggermente superiore, è in realtà l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi invece si sta attestando come la delusione più grande di questo campionato. Se gli azzurri battessero la Juventus potrebbero balzare veramente in avanti e dare un segnale a tutta la Serie A». Così su Sportitalia mercato.