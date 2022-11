Daino: «Napoli? C’è qualcosa che fa sperare Inter e altre due! Spalletti…»

Inter, Milan e Juventus inseguono il Napoli primo in classifica, seppur con molti punti di distacco. Secondo l’ex difensore Daniele Daino, c’è un qualcosa nella squadra di Spalletti che può far sperare le inseguitrici. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

TENSIONE – Inter, Milan e Juventus possono sperare di riacciuffare il Napoli primo in classifica? Secondo Daniele Daino una possibilità esiste: «C’è un qualcosa nel Napoli che fa pensare alle altre squadre, parlo di Milan, Inter e Juventus, che c’è una possibilità. Dal punto di vista della pressione psicologica, quando ci si avvicina al clou del campionato che secondo me sarà a marzo, bisogna vedere come reggono la tensione di poter andare a vincere lo scudetto. Sono curioso di vedere come Spalletti riesca a tenere alto il ritmo e la continuità che sta dimostrando».