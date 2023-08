Daino: «Il Milan di oggi non perderebbe semifinale con l’Inter»

Ballottaggio tra Yann Sommer e André Onana dagli studi di Sportitalia, Daniele Daino risponde al quesito sull’Inter e aggiunge qualcosa sul Milan.

BALLOTTAGGIO – Daniele Daino così: «Sono due portieri molto bravi, l’Inter con la scelta di Sommer non è meno competitiva. Lo svizzero garantisce anche qualcosa in più tra i pali, Onana è il portiere totale che sa impostare, ha le letture anticipate, ha il rilancio immediato. Sommer è una garanzia per le qualità che ha, ha esperienza internazionale. La sostituzione è perfetta, sul mercato non c’era di meglio. Il Milan sul mercato? Il Milan di oggi non perderebbe la semifinale con l’Inter, non dico che vincerebbe ma avrebbe sicuramente più alternative»