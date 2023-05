Daino: «Milan non degno di una semifinale. Dominio Inter»

Daniele Daino ha commentato la gara sottotono del Milan contro l’Inter e la dura sconfitta dei rossoneri ai microfoni di TMW Radio.

PARTITA – Daniele Daino si è espresso così sul Derby: «La fotografia della partita è il dominio dell’Inter, squadra più forte e attrezzata. Quando lavora di collettivo e sacrificio diventa fortissima, il problema è che in campionato questo non c’è stato. L’unico neo dell’anno è stato questo, Inzaghi ha grande profondità di rosa e lo poteva fare. Se l’Inter arriva anche in Finale di Champions League, oltre alla Finale di Coppa Italia e i trofei vinti, mi verrebbe da pensare che l’unico rammarico sia lo Scudetto buttato via l’anno scorso. Il Napoli sarebbe stato irraggiungibile quest’anno. Il ritorno sarà interessante da vedere, sul Milan sono curioso di vedere come affronterà. La squadra di Pioli non è stata degna di una semifinale di Champions League».