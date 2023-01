Daino: «Milan e Inter arrivano alla pari, si somigliano nel percorso attuale»

Mercoledì Milan e Inter si daranno battaglia in Supercoppa Italiana a Riyad. Parla Daino, secondo cui le due squadre arriveranno alla pari

NO FAVORITI − Luca Daino, ospite negli studi di Sportitalia mercato, non vede una favorita in Supercoppa: «Il Derby arriva a pennello per entrambe le squadre. Inter e Milan si somigliano nel loro percorso quest’anno. L’Inter ha vinto con sofferenza col Verona. Non vedo favoriti, ma può essere l’occasione giusta per ritrovare entusiasmo e l’equilibrio che avevano lo scorso anno. Hanno fatto una stagione di continuità e compattezza, che quest’anno si è persa. Non posso dire rilancio, perché ad oggi non vedo nessuna squadra che possa andare dietro al Napoli, ma ben venga questa partita. Ci arrivano alla pari».